5 نصائح لتفادي ضربة الشمس خلال الحج

المواطن - الرياض

تعد ضربات الشمس إحدى أشهر المشاكل الصحية التي تواجه الحجاج؛ نظرًا لوجودهم لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال الأيام المقبلة مع تسجيل المشاعر المقدسة لدرجة حرارة عالية.

ويمكن تفادي الإصابة بضربة الشمس من خلال بعض الخطوات التالية:

تناول كميات كافية من السوائل كالماء والعصائر بانتظام.

عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

استخدام المظلة الشمسية عند الحاجة.

أخذ قسط كافٍ من الراحة بعد تأدية كل شعيرة ما أمكن ذلك، بهدف إعادة الحيوية للجسم.

استخدام النظارات الشمسية لوقاية العين من الأشعة فوق البنفسجية.