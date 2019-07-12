wwe تلغي عروضها للعودة إلى المملكة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يُولي اتحاد مصارعة المحترفين الترفيهية WWE، اهتمامًا كبيرًا بالتواجد في المملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذًا للعقد الموقع مع الهيئة العامة للرياضة خلال العام الماضي، والذي جلب نجوم WWE ثلاث مرات لأداء بعض العروض في السعودية.

وبدافع من اهتمامها الشديد بعروضها في المملكة، قام الاتحاد الدولي المسؤول عن المصارعة بإلغاء حدثين كانا سيقامان في إيطاليا، حيث تم إلغاء حدث في فلورنسا 3 نوفمبر، وميلان 4 من الشهر نفسه.

ووفقًا لبعض التقارير، قد يرجع الإلغاء إلى عودة WWE إلى المملكة مجددًا بعد أشهر قليلة من عرضها الأول في العام الجاري، خاصة وأن التواريخ الموضوعة لعروض إيطاليا تتعارض مع تلك التي يسعى الاتحاد لإقامتها في المملكة.

وذكرت تلك التقارير أن WWE ألغت عددًا من التواريخ لجولتها الأوروبية بسبب عودتها إلى المملكة خلال نوفمبر المقبل.

وقد يتم بالفعل تغيير التاريخ المخطط له من أجل إقامة عروض المملكة في الأول من نوفمبر إلى وقت لاحق في الشهر نفسه أيضًا.

ولم تعلن WWE عن موعد عودتها إلى المملكة، ولكن قد يتم الإعلان عنه قريبًا، خاصة بعد أن ألغت عروضاً أخرى خلال هذا الشهر في نوتنغهام وبرمنغهام ولندن.