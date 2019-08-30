آلية التسجيل في جدارة للتقديم على وظائف وزارة التعليم

تمكن منظومة التوظيف الإلكتروني، جدارة، طالبي العمل من المواطنين السعوديين، من تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة تمهيداً للتقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها من قِبل الجهات الحكومية، والمتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.

وبعد التقديم، يتم مطابقة وتدقيق البيانات آلياً، ثم تمرر هذه البيانات عبر نظام الترشيح الآلي، ليتم بعدها عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان، مع رغباتهم من الوظائف، إضافةً إلى الوظائف التي تم ترشحهم عليها.

شروط التسجيل في جدارة

أن يكون المستخدم سعودي الجنسية

أن يكون المسجل في الخدمة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.

آلية استخدام خدمة جدارة

التسجيل في الخدمة أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب مسبق

استكمال بيانات السيرة الذاتية

الإضافة والتعديل على بيانات المؤهلات العلمية

الاطلاع على الإعلانات والوظائف والتقديم عليها

الاطلاع على نتائج الترشيح

وكانت وزارة التعليم أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية (رجال ونساء) على المراتب الرابعة، وحتى التاسعة لخريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك الحاصلين على شهادات جامعية لدرجة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

وبلغ عدد الوظائف المعلن عنها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) 173 وظيفة، والتقدم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف جدارة على الموقع الإلكتروني: هنا خلال الفترة من 2-6 /1441/1 هـ.