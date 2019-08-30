آل الشيخ يوجه قيادات الوزارة ومديري التعليم بحضور اليوم الدراسي الأول

آل الشيخ يوجه قيادات الوزارة ومديري التعليم بحضور اليوم الدراسي الأول

2019/08/30
الساعة 12:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قيادات الوزارة ومديري الإدارات التعليمية والمشرفين بالحضور في أول أيام العام الدراسي.

وقال الوزير: تقديراً لزملائي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات ولأن التعليم مسؤوليتنا جميعاً فقد وجهت قيادات الوزارة ومديري التعليم ومساعديهم والمشرفين بالحضور معكم في يومنا الدراسي الأول وتحفيز أبنائنا الطلاب والطالبات.

وتابع الوزير: معاً نبدأ لتكون نواتج التعلم أولاً، فوطننا يستحق منا الكثير.

يُذكر أن الطلاب والطالبات سوف ينتظمون في مقاعد الدراسة يوم الأحد المقبل.



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