آل الشيخ يوجه قيادات الوزارة ومديري التعليم بحضور اليوم الدراسي الأول

المواطن - الرياض

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قيادات الوزارة ومديري الإدارات التعليمية والمشرفين بالحضور في أول أيام العام الدراسي.

وقال الوزير: تقديراً لزملائي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات ولأن التعليم مسؤوليتنا جميعاً فقد وجهت قيادات الوزارة ومديري التعليم ومساعديهم والمشرفين بالحضور معكم في يومنا الدراسي الأول وتحفيز أبنائنا الطلاب والطالبات.

وتابع الوزير: معاً نبدأ لتكون نواتج التعلم أولاً، فوطننا يستحق منا الكثير.

يُذكر أن الطلاب والطالبات سوف ينتظمون في مقاعد الدراسة يوم الأحد المقبل.