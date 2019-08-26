آل جابر: بيان المملكة والإمارات يؤكد روابط الأخوة والمصير الواحد للحفاظ على اليمن

المواطن - الرياض

وصف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، البيانَ الصادر عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أنه جاء ليؤكد روابط الأخوة والمصير الواحد للحفاظ على اليمن.

وقال آل جابر، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، صباح اليوم الاثنين: “إن البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد على روابط الأخوة والمصير الواحد للحفاظ على الدولة اليمنية، وعزم قيادة البلدين المشترك لإعادة الأمن والاستقرار ليس لجنوب اليمن فقط بل لكافة أراضيه”.

وتابع أن “اليمنيين قادرون بدعم إخوتهم في التحالف على معالجة أي اختلافات سياسية بينهم طالما كانت هذه الاختلافات تحت سقف الوطن اليمني”.

وشدد آل جابر على أن من يعمل لتحقيق مصالح نظام طهران وأجندته على حساب اليمن، فسيواجهه اليمنيون مهما كانت التحديات والاختلافات الداخلية مؤكداً الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشعب اليمني.

واختتم تغريداته قائلاً: “تسعى قيادة وحكومة المملكة دوماً لتوحيد صفوف أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتجاوز أي اختلافات عبر الحوار، للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وتستمر في تقديم جميع أنواع الدعم السياسي والعسكري والإغاثي والاقتصادي والتنموي لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره”.