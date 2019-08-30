أبها يُسقط الوحدة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي أبها في تحقيق فوز ثمين على نادي الوحدة بثنائية مقابل هدف، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم نادي أبها بالهدف الأول عبر اللاعب مهدي تاهرات في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الوحدة وأبها، بتقدم أبها بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني كثف نادي الوحدة من محاولاته الهجومية، حيث تمكن اللاعب ألبرتو بوتيا نجم الهلال السابق من إحراز هدف التعادل للوحدة بالدقيقة الخامسة والستين.

وبالدقيقة الـ90، نجح نادي أبها في إضافة الهدف الثاني وهدف الفوز عبر اللاعب عمار النجار بطريقة جميلة.

وكانت مباراة الوحدة وأبها أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وانتهت مباراة الشباب والفيصلي اليوم بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020.

أما النصر فتمكن من الفوز على الفتح بهدف دون رد.