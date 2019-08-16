أحلام في موسم السودة الليلة بقرية المفتاحة

المواطن - أبها

ضمن فعاليات موسم السودة تُحيي الفنانة الإماراتية أحلام الليلة حفلاً غنائياً على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بأبها.

ونشرت أحلام مقطع فيديو لبروفات حفلها التي أجرتها بعدما وصلت إلى أبها قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وخاطبت أحلام جمهورها في المملكة عبر تغريدة قالت فيها: “مرحبا هيل عد السيل.. حنا فوق في سودة عسير”.

وكشفت أحلام عن تعاونها مع المايسترو أمير عبدالمجيد في تغريدة أخرى قالت فيها: “بروفات الليلة التاريخية غداً جاهزين وننتظركم أنا والمايسترو أمير مع فرقتي الموسيقية مع موسم السودة”.

وعبّر العديد من محبي أحلام عن سعادتهم بقدومها إلى الجنوب ورحّبوا بها متمنين أن يكون الحفل ممتعاً للجميع.

ومن تونس عبّرت الفنانة لطيفة عن دعمها لأم فاهد بقولها: “بالتوفيق حبيبتي إن شاء الله حفلة ناجحة بإذن الله يا غالية. عايزة أسمع غنوتي المفضلة “هذا أنا”.

والمعروف أن موسم السودة هو ضمن مواسم السعودية 2019، والذي ستكون فترة أنشطته خلال شهر ذي الحجة 1440هـ الموافق لشهر أغسطس 2019م، حيث تمتاز منطقة السودة بمقومات طبيعية، ومناظر خلابة تتراوح بين جمال الغابات في السودة والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة والمقومات المناخية المتميزة للمنطقة، فضلاً عن مقوماتها السياحية والرياضية والترفيهية بالإضافة إلى عمقها التراثي والثقافي. كما تعد منطقة السودة أعلى قمة في المملكة.

كما يهدف إلى الارتقاء بمكانة المملكة لتكون من أوائل الوجهات السياحية الطبيعية والجبلية استقطاب الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية التي تبرز هوية المنطقة المتجددة.

كما يهدف الموسم إلى تسليط الضوء على التراث المحلي للمنطقة وعرضه من خلال وسائل مختلفة فنية وموسيقية وثقافية وتسليط الضوء على مواطن القوة والفرص المتاحة في منطقة السودة وإظهار انفتاح المملكة على العالم عبر حيويتها وثقافتها وقدراتها البشرية والطبيعية.