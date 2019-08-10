أخضر الطائرة يحتل المركز الـ15 في البطولة الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب السعودي للكرة الطائرة في فئة الشباب، في نيل المركز الخامس عشر في ترتيب منتخبات بطولة آسيا للشباب تحت 23 عامًا، والمُقامة حاليًّا في دولة ميانمار.

ويذكر أن المنتخب السعودي فاز بثلاثة أشواط نظيفة على حساب المنتخب النيوزلاندي اليوم، في لقاء أُقيم لتحديد صاحبي المركزين الـ15 والـ16 في بطولة آسيا للشباب.

ويذكر أن منتخب تايلاند نال المركز الحادي عشر في البطولة، بينما نال المنتخب البحريني المركز الثاني عشر.

من ناحية أخرى، خسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين من منتخب كرواتيا بنتيجة (17-36) أمس الجمعة في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة كأس العالم بنسختها الثامنة المقامة حاليًّا في جمهورية مقدونيا، على صالة جاني ساندانسكي أرينا بمدينة سكوبيه.

وشهدت البداية تقدم ناشئي الأخضر بفارق ثلاثة أهداف، قبل أن يعود منتخب كرواتيا لتعديل النتيجة، ومن ثم فرض تقدمه حتى أنهى الشوط الأول لصالحه (13-19)، ليواصل تقدمه في الشوط الثاني ويوسع الفارق التهديفي حتى نهاية المباراة.