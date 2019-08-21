أزمة لن تُهدد الأهلي في الدوري

المواطن - محمد سمعه

شعر جمهور النادي الأهلي بخيبة أمل كبيرة، وذلك بعد خروج الراقي من دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا على يد نادي الهلال.

وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي تعرض لها المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لكن جمهور الأهلي يترقب انطلاقة حقيقية من المدرب ونجوم الفريق الأول، وذلك من أجل المنافسة على لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسمه الجديد 2019-2020.

الأهلي لن يُعاني من أي مشكلة

في هذا السياق قال المدرب المخضرم محمد الخراشي: “أرى أن الأهلي لن يتأثر نفسيًا بعد خروجه من دوري أبطال آسيا، والفريق الأهلاوي سيركز بكل قوة على مواجهة العدالة وتحقيق الفوز، والمباراة ستكون في غاية الصعوبة على نادي العدالة، الضيف الجديد في الدوري”.

وتابع محمد الخراشي: “صحيح أن ضمك والعدالة ليسا في قوة النصر والأهلي، ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل والملعب سيكون الفيصل”.

وكان النادي الأهلي احتل المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.

ونجح النادي الأهلي مؤخرًا في حل أزمة مهاجمه السوري عمر السومة، وذلك بعد تردد أنباء عن نيته الرحيل عن صفوف الراقي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر فيديو للسومة قال فيه: “بداية أحب أعتذر لجماهير الأهلي على عدم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ولكن قدر الله وما شاء فعل”.

وأضاف السومة: “نحن هنا من أجل خدمة الأهلي وكل الشكر للأمير منصور بن مشعل على دعمه لي، والقادم سيكون أفضل”.

ويُذكر أن الأمير منصور بن مشعل كان تحدث عن السومة قائلًا: “عمر يريدنا ونحن نريده.. عمر ابننا ونحن أهله.. إذا يحبنا ذرة.. نحبه مليوناً”.

وانتشرت صورة عبر موقع تويتر للأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم بـ الأهلي وهو يتحدث مع السومة خلال تدريبات الراقي يوم الجمعة الماضية، وذلك من أجل تهدئته وإعادة السيطرة على الأمور.