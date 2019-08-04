أسباب وراء ظهور الشفق بألوان غير اعتيادية

المواطن - الرياض

علق أستاذ المناخ بجامعة القصيم عبدالله المسند، على فيديو للسماء قبل شروق الشمس صباح أمس وبُعد غروبها، حيث ظهر الشفق الأحمر وغيره من الألوان بشكل غير اعتيادي ولا مألوف؛ مما أثار ذعر البعض وتساءلوا حول ماهية هذه الظاهرة العجيبة، حيث تضاعف ضوء الشفق عدة مرات؛ مما أعطى الناس إحساسًا بأن الشمس قد أشرقت قبل وقتها صباح اليوم، وبأنها لم تغرب في وقتها هذا المساء.

وقال المسند: إن هذا المشهد الفلكي والظاهرة البصرية الجوية النادرة تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس وهي تحت الأفق بنحو 1- 6 درجات، بسحب عالية جدًّا وغير عادية أو مألوفة أو مشاهدة بالعين المجردة؛ نظرًا لبعدها وارتفاعها الشاهق والذي يصل لنحو 80 كم.

وأضاف المسند أنه تحدث أحيانًا أخرى عندما يكون في الأجواء مُخلفات انفجار صاروخ باليستي، أو تحدث الظاهرة تلك بسبب غبار نيزك احترق أو نفجر في طبقات الجو العليا.

وفي ظاهرة فلكية نادرة لاحظ سكان محافظة رفحاء وضواحيها ومحافظة حفر الباطن قبل قليل تأخر شفق غروب الشمس بشكل ملحوظ؛ حيث تأخر الشفق إلى ما بعد صلاة المغرب.