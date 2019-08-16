أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

جذب الدوري السعودي للمحترفين العديد من النجوم المميزين خلال الفترة الماضية، لتحتل البطولة المحلية مركزًا متقدمًا وسط الدوريات الكبرى من حيث القيمة السوقية.

وكشف موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، المختص بتحديد أسعار والقيم السوقية للاعبين، عن أغلى 10 لاعبين في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء نجم نادي النصر، البرازيلي جوليانو، في المقدمة بـ14 مليون يورو، يليه مواطنه جوزيف دي سوزا نجم فريق الأهلي؛ حيث بلغت قيمته 12 مليون يورو، بالتساوي مع مهاجم العالمي، النيجيري أحمد موسى.

وحل مهاجم الأهلي والرأس الأخضر، دجانيني تافاريس، رابعًا بـ9 ملايين يورو، وبفارق مليون يورو عن زميله السوري عمر السومة، ثم التونسي نعيم السليتي المنضم حديثًا لنادي الاتفاق؛ حيث وصلت قيمته إلى 7 ملايين يورو.

وتواجد نجم نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو في المركز السابع بـ7 ملايين يورو أيضًا، يليه نجم نادي النصر، البرازيلي مايكون بـ6 ملايين يورو، بالتساوي مع نجم الزعيم، الإيطالي جيوفينكو، ومهاجم الاتحاد الصربي بريجوفيتش.