أمير الرياض بالنيابة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى

المواطن - الرياض

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بقصر الحكم، صباح اليوم، عدداً من الأمراء والعلماء، وكبار مسؤولي منطقة الرياض، وكبار ضباط القوات المسلحة، والحرس الوطني، والأمن العام، وحرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، والمرور، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادلهم الأمير محمد بن عبدالرحمن التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بعد ذلك تناول الجميع وجبة الإفطار على مائدة الأمير محمد بن عبدالرحمن.

حضر الاستقبال الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري والأمير ثنيان بن خالد بن ثنيان والأمير فيصل بن عبدالله بن عياف والأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء.