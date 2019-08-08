إنقاذ طفلة تسللت للسيارة سِرًّا فتعرضت لإجهاد حراري

المواطن - بريدة

أسهم التدخل الطبي الناجح لأطباء مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، في إنقاذ طفلة أصيبت بحالة إغماء وإجهاد حراري متقدم جراء تعرضها لحرارة الشمس بعد أن تسللت لسيارة أسرتها دون أن يشعر بها أحد.

وتشير المعلومات الطبية إلى أن قسم الطوارئ بالمستشفى كان قد استقبل طفلة – ثلاث سنوات – وهي في حالة غياب عن الوعي وتعاني من صعوبة بالتنفس وانخفاض في ضغط الدم وارتفاع بحرارة الجسم، بالإضافة إلى إصابتها بجفاف شديد، ليباشر الأطباء بالمستشفى حالة الطفلة بإشراف مباشر من استشارية طوارئ الأطفال الدكتورة مشاعل التويجري.

وتم إجراء تدخلات طبية عاجلة وإعطاؤها السوائل اللازمة وعودة حرارة الجسم إلى طبيعتها، وكذلك العمل على استقرار ضغط الدم والعلامات الحيوية، حيث استعادت الطفلة الوعي وتحسنت حالتها الصحية، كما خضعت للملاحظة من قبل الفريق المعالج، حتى غادرت المستشفى وهي بصحة وعافية.