إيران تتجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم

إيران تتجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم

2019/08/30
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكدت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن إيران تجاوزت حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب.

وطالبت الوكالة طهران بالتعاون الكامل، للالتزام بالاتفاق الموقع مع القوى الدولية عام 2015، مشيرة إلى أن مخزون اليورانيوم الإيراني وصل لـ241 كجم متجاوزًا حد 202 كجم المتفق عليه.

وكذلك تخطت طهران الحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67 بالمائة.

وأظهر التقرير الفصلي الذي توزعه الوكالة على الدول الأعضاء، واطلعت عليه وكالة “رويترز”، أنه بعدما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كجم، بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5 بالمائة وهو ما لا يزال أقل بكثير عن نسبة 20 بالمائة التي وصلت إليها قبل الاتفاق وعن نحو 90 بالمائة التي تعتبر مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.



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