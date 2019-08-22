إيفانكوفيتش يدفع بأوراق الأهلي لمواجهة نادي العدالة

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي العدالة اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعيد المولد، محمد آل فتيل، زوكانوفيتش، حسين عبدالغني.

في خط الوسط: جوزيف دي سوزا، ساريتش، سلمان المؤشر.

في خط الهجوم: دجانيني، عبدالفتاح عسيري، دانييل أليكسيتش.

وستُقام مباراة الأهلي والعدالة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

سيخوض نادي العدالة اليوم مباراته الأولى في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020 ضد النادي الأهلي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

ويرغب نادي العدالة تحت قيادة مدربه التونسي إسكندر القصري في اعتماد مبدأ المفاجأة، عند مواجهة الأهلي وتحقيق الفوز الأول على الراقي في أول مشاركة تاريخية لـ نادي العدالة في دوري المحترفين.

وكان نادي العدالة وصل إلى جدة، مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لمباراة الأهلي ضد العدالة اليوم، في دوري المحترفين.

من ناحية أخرى، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد نادي العدالة، خاصة أن الفريق الأهلاوي يودّ امتصاص غضب جماهير الفريق بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا في الأسابيع الماضية على يد نادي الهلال من دور ثمن النهائي.

وتُعد مباراة الأهلي ضد نادي العدالة، اليوم، هي الأولى التي تجمع الفريقين في جميع البطولات، ويأمل كل منهما في الظهور بشكل مميز وتحقيق أول فوز في تاريخ مواجهاتهما.