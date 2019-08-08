إيفرتون يضم نجم أرسنال لـ 5 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن تعاقده بشكل رسمي مع النيجيري أليكس أيوبي من صفوف أرسنال الإنجليزي لمدة خمس سنوات في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي إيفرتون عبر تويتر، أن اللاعب أليكس أيوبي سيخوض مرحلة جديدة في صفوف التوفيز حتى صيف عام 2024.

وقيل إن الصفقة تُقدر بـ35 مليون جنيه إسترليني، قام نادي إيفرتون بدفعها لفريق أرسنال.

ويُذكر أن أليكس أيوبي شارك مع المنتخب النيجيري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر، حيث احتل المنتخب النيجيري، المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على المنتخب التونسي.

من ناحية أخرى، أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، أمس الخميس عن تعاقده مع المدافع البرازيلي دافيد لويز قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الموقع الرسمي لـ أرسنال عبر الإنترنت أن دافيد لويز صاحب الـ32 عامًا انضم إلى فريق أرسنال دون تحديد مدة العقد.

وسيرتدي دافيد لويز، القميص رقم 23 مع نادي أرسنال خلال الفترة المقبلة.

وسبق لـ دافيد لويز اللعب في صفوف بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، كما شارك مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم عام 2014 والتي أُقيمت في البرازيل.

ويُذكر أن دافيد لويز فاز بلقب الدوري الأوروبي مع نادي تشيلسي في مايو الماضي على حساب أرسنال في المباراة التي أُقيمت في دولة أذربيجان.