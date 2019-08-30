ابن شرف.. مهندس البرمجيات مديرًا لمركز المعلومات الوطني

المواطن - واس

صدر أمر ملكي بتعيين عبدالله بن شرف الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني.

وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني :

حصل الدكتور الغامدي على درجة الدكتوراه عام 1997 م بامتياز في مجال هندسة البرمجيات من جامعة شفيلد بالمملكة المتحدة، وشهادة دراسات ما بعد الدكتوراه في 2004 م من جامعة أوتاوا بكندا، كما عمل أستاذاً زائراً في هندسة برمجيات القيادة والسيطرة بجامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة عام 2011 م، فيما حصل في عام 2011 م على درجة الأستاذية كأول سعودي يحقق ذلك في مجال هندسة البرمجيات.

كما قام بتأسيس قسم هندسة البرمجيات بالجامعة عام 2008 م كأول قسم هندسي بالمملكة يضم طالب وطالبات لمرحلتي البكالوريوس والماجستير ورأس القسم منذ انشائه إلى عام 2015 م وتأسيس مركز القيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة عام 2010 م ( مركز ذكاء حاليا ) كثاني مركز متخصص عالمياً ليصبح بوابة لنقل التقنية وتوطينها في مجال الأنظمة الحاسوبية المعقدة والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال والبيانات الضخمة والروبوتية والواقع الافتراضي والمعزز وتقديم الدراسات والبحوث والاستشارات للجهات العسكرية والصناعية والمدنية في هذا المجال، وقام بنشر أكثر من مائة بحث علمي محكم في المجالات العلمية والمؤتمرات العالمية وتأليف عدد من الكتب وتسجيل عدد من براءات اختراع.

يمتلك الغامدي خبرة أكاديمية وتطبيقية واسعة في مجال هندسة البرمجيات وأمن المعلومات حيث عمل أستاذاً بقسم هندسة البرمجيات ودرس وأشرف على العديد من رسائل ومشاريع الماجستير والدكتوراه. كما عمل مستشاراً وخبير برمجيات لدى عدة قطاعات حكومية وخاصة لنقل التقنية وتوطينها في مجالات تطوير وهندسة البرمجيات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال.

وتولى الدكتور عبدالله الغامدي رئاسة عدة مناصب هي :

– رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة, بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

– رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقبلها نائب رئيس المجلس.

– رئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.

– رئيس فريق صياغة مقترح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

– رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات المتقدمة للذكاء الاصطناعي (ذكاء).

– رئيس مجلس إدارة مركز التميز لأمن المعلومات.

– عضو مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

– عضو مجلس إدارة مدارس مسك.

– مساعد المشرف العام للتعاملات الرقمية بمركز التواصل والاستشراف المعرفي.

ولدى الدكتور الغامدي خبرات حيث يعد المؤسس والمشرف العام على مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي (ذكاء) ومستشار معالي وزير التعليم ومستشار معالي مدير جامعة الملك سعود والوكيل المساعد للتبادل المعرفي ونقل التقنية والمشرف العام لمركز التميز لأمن المعلومات ومعهد التصنيع المتقدم ومركز الطاقة المتجددة ومركز التميز للمواد الهندسية ومركز التميز للتقنيات الحيوية والمشرف العام ومؤسس منظومة صناعة المعرفة وعضو هيئة تدريس، وأستاذ هندسة البرمجيات، قسم هندسة البرمجيات بكلية علوم الحاسب والمعلومات، ورئيس ومؤسس قسم هندسة البرمجيات بكلية علوم الحاسب والمعلومات, جامعة الملك سعود ورئيس قسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب والمعلومات, جامعة الملك سعود.

كما عين رئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي (ABET ) لبرنامج هندسة البرمجيات حيث حصل على الاعتماد المؤسسي لدورتين متتاليتين مع التوصية باعتماده كبرنامج مرجعي عالميا والمشرف العام ومؤسس مركز” القيادة والسيطرة لأنظمة المتقدمة“ والمشرف العام ومؤسس معمل” هندسة البرمجيات للبحوث المتقدمة“ وأستاذ زائر جامعة جورج ميسون – فرجينيا – أمريكا ومستشار لدى شركة الفضاء البريطانية: هندسة البرمجيات وتطوير النظم المعقدة .

وأشرف الدكتور الغامدي على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال هندسة البرمجيات داخل وخارج المملكة وألف العديد من المراجع العلمية في منهجيات هندسة البرمجيات، وألف أكثر من 100 بحث محكم منشورا في المجالات والمؤتمرات العلمية العالمية، ومهندس برمجيات متقدم و مبرمج : شركة جيوسيرفي، وزارة الدفاع مطور ومدير قواعد بيانات , شركة الاتصالات السعودية.

كما قدم العديد من الدورات المتقدمة في منهجيات تطوير البرمجيات الشيئية Oriented Object وأدوات هندسة البرمجيات ومعمارية البرمجيات. ونظم العديد من ورش العمل والفعاليات المتخصصة في التقنيات المتقدمة.

ورأس الدكتور الغامدي عدة لجان هي :

رئيس اللجنة العليا: المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة برعاية سمو ولي العهد.

رئيس اللجنة العليا: المؤتمر العالمي الأول لحلول القيادة برعاية سمو ولي العهد.

رئيس اللجنة العليا: الندوة الوطنية لحلول القيادة برعاية سمو ولي العهد.

رئيس اللجنة العليا: مؤتمر ومعرض” جامعة تخترع ”برعاية سمو ولي العهد.

رئيس اللجنة المشتركة: بين وزارة الدفاع والجامعة لنقل التقنية في أنظمة القيادة والسيطرة.

رئيس اللجنة العليا: المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة برعاية سمو ولي العهد.

رئيس لجنة الاعتماد المؤسسي: قسم هندسة البرمجيات.

ونال الدكتور الغامدي العديد من الشهادات المهنية في :

– إدارة المشاريع PMP

– إدارة مشاريع البرمجيات باستخدام أدوات هندسة البرمجيات Tools CASE

– منهجيات معمارية البرمجيات

– هندسة متطلبات البرمجيات

– هندسة جودة البرمجيات

– تحليل المتطلبات التدريبية للبرمجيات

– إدارة قواعد البيانات

– تطوير البرمجيات

– دورات في القيادة وتطوير الاستراتيجيات والإدارة الفعالة وإدارة الوقت.