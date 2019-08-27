اتهام خادمة بالتسبب في وفاة طفلين بحريق مروع

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باشرت محكمة جزاء الفجيرة بالإمارات، نظر قضية خادمة آسيوية تسببت في وفاة شقيقين (ثلاثة وأربعة أعوام)، بعدما تركتهما في غرفتهما وخرجت، وشبّ حريق أثناء نومها ما تسبب في وفاة الطفلين اختناقاً جراء الدخان الكثيف.

وأنكرت الخادمة أمام الهيئة المحكمة تسببها في وفاة الشقيقين، مشيرةً إلى أنها كانت في الطابق الأرضي، بينما الطفلان كانا ينامان في غرفة نومهما.

وقررت الهيئة القضائية تأجيل الحكم على الخادمة للنظر في تفاصيل الواقعة.

وكان حريق وقع في منطقة مضب بإمارة الفجيرة في يونيو الماضي، أسفر عن وفاة طفلين، (ثلاث وأربع سنوات)، اختناقاً.

وقالت مصادر في الدفاع المدني، إن الطفلين فارقا الحياة بعد أن حاصرتهما النيران التي اندلعت في منزل ذويهما، ولم يكن في المنزل سوى الجدة التي استنجدت بالناس، الذين أبلغوا إدارة الدفاع المدني، وفقاً لـ”الإمارات اليوم”.

وأوضحت المصادر أن بلاغاً ورد إلى إدارة الدفاع المدني في الساعة 10:30 صباحاً، يفيد باندلاع حريق في منزل أحد المواطنين بمنطقة مضب بإمارة الفجيرة، وعليه انتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحريق، وتم إطفاء النيران التي أتت على أجزاء كبيرة من المنزل، ونتج عنها وفاة طفلين كانا داخل المنزل بصحبة جدتهما، فيما كانت والدتهما في العمل.