اجتماع لبحث جوانب تطويرية مهمة تخدم الحجاج في مكة والشاعر

المواطن - مكة المكرمة

التقى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج، اليوم الأحد، بالمهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وفي بداية اللقاء رحب مدير الأمن العام بالضيف ومرافقيه، ناقلًا لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مبرزًا الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكافة حجاج بيت الله الحرام ومتابعة وزير الداخلية، لكافة الخطوات التنفيذية التي تسهم في توفير الأمن والسكينة لضيوف الرحمن ثم استعرض مع الضيف عدداً من الجوانب التطويرية المهمة التي تستهدف تقديم الخدمة المثلى لقاصدي بيت الله الحرام في منطقة مكة والمشاعر المقدسة.



كما شهد اللقاء الذي تم بمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام بمنى في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أثناء إشراف مدير الأمن العام على خطة تفويج الحجيج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى ومن ثم منشاة الجمرات، مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين وتحظى باهتمام مشترك خاصة تلك الموضوعات التي تشكل هاجساً لدى القيادة الرشيدة لتطوير وتطويع عدد من الصعوبات بما يتناسب مع طبوغرافية المكان وقدسية الزمان.

وشهد اللقاء أيضاً استعراضاً لعمليات التفويج ومجمل الكثافات وتتبع خطوط المشاة والمركبات، كما ركز الاجتماع الذي حضره حاتم حامد مؤمنة، كبير مستشاري المشاريع الخاصة بالمشاعر المقدسة، مناقشة عدد من الأهداف الاستراتيجية والمستقبلية بين الأمن العام والهيئة الملكية لتطوير مكة وبما يتفق مع رؤية 2030 وسبيل التطوير ومستقبل المشاعر المقدسة.

وحضر اللقاء عدد من قادة قوات أمن الحج يتقدمهم اللواء سعيّد بن سالم القرني، قائد قوات أمن الحـج وعدد من مستشاري هيئة التطوير.