احذر العلاقة بين المضاد الحيوي وسرطان القولون

المواطن - متابعة

أظهرت نتائج دراسة بريطانية جديدة زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون كلما زاد استخدام المضادات الحيوية. وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن جرعات المضاد الحيوي قد تزايد تناولها بين عامي 2000 و2010 بنسبة 35 بالمائة لتصل إلى 70 بليون جرعة سنويًّا! وبحساب المتوسط يعني ذلك أن لكل إنسان 10 جرعات من المضاد الحيوي كل سنة!

ونُشرت أبحاث الدراسة في دورية “جت” المتخصصة في الدراسات الطبية للقولون، واعتمدت على البيانات الصحية في بنك المعلومات الطبية لـ11.3 مليون إنسان في بريطانيا خلال الفترة بين عامي 1989 و2012.

وتوصل الباحثون إلى أن نسبة المصابين بسرطان القولون الذين سبق لهم تناول المضاد الحيوي تتراوح بين 69 و71 بالمائة خلال السنوات الـ8 السابقة للإصابة.

وعند تدقيق النتائج تبين أن تناول البنسلين يرتبط بقوة بتزايد خطر الإصابة بسرطان القولون، بينما يرتبط تناول “تتراسيلين” بانخفاض هذا الخطر.

ويرجع ذلك إلى نوعية البكتريا التي يستهدف المضاد الحيوي القضاء عليها. وتتأثر صحة القولون بنوعية البكتريا الصديقة التي تقتلها بعض أنواع المضاد الحيوي خلال محاربة الجراثيم.