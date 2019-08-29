الأخطاء التحكيمية تُثير الجدل في لقاء الزمالك ضد مصر المقاصة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بالأمس في دور الثمانية ببطولة كأس مصر موسم 2018-2019، بعبور الزمالك إلى دور الأربعة في البطولة.

وشهدت مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، اعتراض من لاعبي المقاصة على الحكم محمد معروف، وذلك بسبب عدم احتساب ركلتي جزاء لفريقهم خلال المباراة بأكملها.

وقال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي عقب نهاية مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، أن الزمالك أيضًا كان له ركلتي جزاء في المباراة لم يتم احتسابهما.

تمكن الظهير الأيسر للزمالك، عبدالله جمعة، من افتتاح النتيجة وتسجيل الهدف الأول في مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية خدعت الحارس أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى نادي مصر المقاصة.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، تحسن أداء نادي المقاصة والذي حاول في بعض المناسبات تسجيل هدف التعادل في شباك محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

ورفض الحكم محمد معروف احتساب ركلة جزاء للمهاجم عمرو مرعي لاعب نادي المقاصة خلال مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة؛ مما جعل اللاعب وزملاءه في نادي المقاصة يثورون غضبًا بسبب القرارات التحكيمية.

لم يحدث أي جديد خلال مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف وعبوره لدور نصف النهائي.

ويذكر أن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر ستُختتم بلقاء بيراميدز وحرس الحدود، حيث تُقام المباراة غدًا الجمعة، لتحديد الطرف الرابع المتأهل لدور نصف النهائي بعد نهاية مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة.

ويتولى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، تدريب فريق المقاصة، حيث واجه أمس في مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة ناديه القديم، والذي لم يتمكن من تحقيق الفوز عليه طوال مشواره التدريبي.

اقترب اللاعب أيمن حفني لاعب الزمالك من إتمام انتقاله لنادي المقاصة، عقب نهاية مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في كأس مصر.