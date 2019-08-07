الأمطار تكشف فشل مشاريع تصريف المياه في صامطة رغم الملايين!

المواطن- علي شيبان -جازان

حولت أمطار جازان، التي هطلت أمس الثلاثاء، عدداً من شوارع محافظة صامطة إلى برك ومستنقعات، لتكشف فشل مشروعات تصريف المياه.

وقال الأهالي في تصريحات خاصة إلى “المواطن” إن مشكلة تصريف الأمطار في محافظة صامطة ليست وليدة اليوم وليست الواقعة الأولى بل إنها تتكرر كل عام في مشهد مؤسف في ظل انعدام وسائل تصريف مياه الأمطار، على الرغم من صرف ملايين الريالات على مشاريع تصريف مياه الأمطار بالمحافظة.

من جهة أخرى، أكد الأهالي أن الشوارع أغلقت تماماً بسبب تجمعات مياه الأمطار ناهيك عن التلفيات التي حدثت في عشرات السيارات، وأيضاً إعاقة الحركة المرورية في عدة شوارع خاصة الداخلية منها، موضحين أنهم كل عام يعانون من نفس المشكلة وخاصة عند هطول الأمطار وسرعان ما تتحول الشوارع إلى بحيرات ومستنقعات.

وأضافوا أن هطول الأمطار الغزيرة كشفت عن سوء تصريف المياه بشوارع المحافظة وعدم جدوى مشاريع تصريف مياه الأمطار بها وأن بعض الشوارع ما زالت مغلقة ويصعب الحركة بها وعدم وجود أي وسيلة لتصريف هذه المياه من صهاريج شفط أو غيره.

وناشد أهالي المحافظة ومرتادوها عبر “المواطن“، الجهات المعنية بالاهتمام لهذا الشأن، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وحلول لقضية تصريف مياه الأمطار والتي تتكرر سنوياً.