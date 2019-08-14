الأمن السيبراني يُطلق تحذيرًا عالي المستوى لمستخدمي أدوبي

المواطن - الرياض

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًّا عاليًا لمستخدمي تطبيقات برنامج “Adobe” من تهديدات أمنية خطيرة قد تشكلها تحديثات معالجة عدد من الثغرات في بعض منتجاته الشهيرة.

وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة، في بيان له: إن التهديدات تتمثَّل في استغلال الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة وأعطال وتلف في الذاكرة عبر تغيير سلوك البرنامج، فضلًا عن كشف المعلومات.

كما يتم رفع الصلاحيات لزيادة القدرة على التعديل وحقن الأوامر وتنفيذ هجمة حجب الخدمة، وذلك في “”Photoshop CC، “Creative Cloud Desktop”، ” Adobe After Effects CC 2019″ وغيرها من منتجات “Adobe”.