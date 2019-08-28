الأمير عبدالله بن بندر يستعرض إنجازات كلية القيادة والأركان

المواطن - جدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، رئيس المجلس الأعلى لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، الجلسة الأولى لمجلس الكلية، وذلك في مكتب سموه بجدة.

واستهل سمو وزير الحرس الوطني أعمال الجلسة بحمد الله تعالى وشكره على ما تم إنجازه في هذا الصرح التعليمي الهام، رافعًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- على ما تجده وزارة الحرس الوطني من اهتمام ورعاية للتعليم العسكري العالي، منوّهًا سموه بأهمية المجلس الأعلى للكلية، ودوره في مسيرة الكلية وتطورها.

عقب ذلك عرض قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان اللواء الركن عبدالهادي بن ظافر الشهري إيجازًا للوضع الحالي للكلية، متضمنًا المنطلقات الإستراتيجية التي قامت عليها، ومراحل بناء المناهج وتأهيل أعضاء هيئة التعليم، ومخرجات الكلية من المقررات والأدلة والوثائق والمطبوعات المرجعية.

وناقش المجلس الأعلى للكلية وثيقة المجلس العلمي والمجلس الأكاديمي بما يتضمنه من مهام وواجبات.

وفي ختام الجلسة أقر المجلس الأعلى ما يلي:

أولًا: إقرار وثيقة منهاج برنامج القيادة والأركان.

ثانيًا: إقرار برامج كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، وهي برنامج القيادة والأركان (CGSC) والدراسات العسكرية المتقدمة (SAM) ودورة إعداد القادة (CPC).

ثالثًا: إقرار لائحة الإجراءات الإدارية والأكاديمية.

رابعًا: إقرار المجلس العلمي والمجلس الأكاديمي.

خامسًا: إقرار جهات الزيارة للدارسين داخليًّا وخارجيًّا.