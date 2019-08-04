الأمير هاري يغازل ميغان ماركل في ذكرى ميلادها

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احتفلت دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري بعيد ميلادها الثامن والثلاثين، اليوم الأحد حيث تلقت العديد من التهاني، كان أبرزها على الإطلاق ما كتبه زوجها.

ونشر الأمير هاري عبر الحساب المشترك له مع زوجته الممثلة البريطانية صورة من أول جولة ملكية جمعتهما في أكتوبر 2018 أثناء زيارة مملكة تونغا في المحيط الهادي وعلّق عليها بالقول: إلى زوجتي الرائعة .. عيد ميلاد سعيد.. شكراً لانضمامك لي في هذه المغامرة.. أحبك.

وسارع العديد من أمراء العائلة المالكة في بريطانيا إلى تهنئة ماركل بعيد ميلادها حيث تلقت ماركل التهنئة من شقيق زوجها الأمير وليام وزوجته كاترين ميدلتون.

ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج، صورة تجمعهما بالأمير هاري وميغان، تم التقاطها العام الماضي، مع تعليق: “أتمنى عيد ميلاد سعيداً للغاية لدوقة ساسكس، اليوم”.

والمعروف أن ميغان ماركل ممثلة أمريكية سابقة وُلدت بتاريخ 4 أغسطس من العام 1981، اشتهرت بشخصية رايتشل زين في السلسلة الدرامية سوتس، منذ عام 2011، كما أنها معروفة بدور العميل الخاص إيمي جيسوب في فيلم الخيال العلمي فرينج.

في 19 مايو 2018 تزوّج منها الأمير هاري بكنيسة القديس جورج الواقعة في ساحة قلعة وندسور الشهيرة وفي 6 مايو 2019 رُزق الزوجان بمولودهما الأول آرتشي هاريسون ماونتباتن.