الأهلي جاهز لمباراة الهلال

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مساء أمس الاثنين، تحضيراته لمباراة الهلال في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ووقف المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش على الجاهزية البدنية والفنية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية، وفي ختام مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، درب برانكو اللاعبين على تسديد الكرات الثابتة والمتحركة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، على أن يحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مواجهة الإياب الأسبوع المقبل.