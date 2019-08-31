الأهلي يستعيد توازنه ويُسقط الاتفاق بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوز صعب على حساب نادي الاتفاق بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نجح اللاعب السوري عمر السومة في إضافة الهدف الأول للأهلي بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على الاتفاق بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي الاتفاق محاولاته وذلك من أجل إحراز الهدف الأول له، فتمكن التونسي نعيم السليتي من إحراز هدف التعادل للاتفاق في شباك الأهلي بالدقيقة الخامسة والخمسين.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، تمكن الأهلي من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة الخامسة والثمانين.

واستعاد الأهلي توازنه، بعد سقوطه في فخ التعادل بالجولة الأولى أمام نادي العدالة.

أما الاتفاق فكان قد فاز في الجولة الأولى على نادي الوحدة بثنائية دون رد.