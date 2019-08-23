الأهلي يُضحي بهذا اللاعب في قائمة الاستثمار

المواطن - محمد سمعه

يعيش النادي الأهلي فترة صعبة، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد التعادل بالأمس مع نادي العدالة بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

ذكرت تقارير إخبارية، نقلًا عن صحيفة “الرياضية”، أن إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ قررت تجديد الثقة في المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، بجانب تحويل اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش إلى قائمة الاستثمار لبيعه وضم لاعب آخر بدلًا منه.

قرار الأهلي بالاعتماد على بند الاستثمار وتحويل اللاعب أليكسيتش لهذه القائمة غريب، خاصة أن اللاعب الصربي قدم مستويات جيدة مع الأهلي في ثلاث مباريات، حيث شارك ضد الهلال مرتين في مباراتي دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وسجل هدفًا بالأمس في مباراة العدالة بالدوري.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء أليكسيتش في مباراة الأهلي ضد العدالة، ووصفته بـ”البداية المميزة”.

وأضافت “أوبتا”، أن دانييل أليكسيتش نجح في تسجيل أول هدف له في منافسات الدوري السعودي للمحترفين من أول تسديدة له على المرمى، مشيرة إلى أن اللاعب الصربي قام بـ4 محاولات خلال مباراة الأهلي ضد العدالة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع أليكسيتش، صاحب الـ28 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من صفوف مالاتيا التركي لمدة 3 مواسم.