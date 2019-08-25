الإسكان: الإعلان قريبًا عن مشروعات الشرقية

المواطن - الشرقية

أكدت وزارة الإسكان أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل مشاريع المنطقة الشرقية للأراضي السكنية.

جاء ذلك ردًّا من وزارة الإسكان على استفسار مواطن يشكو من قلة المشروعات السكنية في الشرقية.

في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد عن المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن عن 850 ألف ريال يدفع المواطن المبلغ الإضافي على الضريبة.

وتابعت وزارة الإسكان أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.