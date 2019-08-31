الاتحاد يتعادل مع العهد ويعبر لثمن نهائي كأس محمد السادس

المواطن - محمد سمعه

تعادل نادي الاتحاد بدون أهداف مع فريق العهد اللبناني، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وبرغم التعادل السلبي، لكن الاتحاد ضمن تأهله لدور ثمن النهائي في البطولة العربية، مستفيدًا من فوزه ذهابًا في المملكة بثلاثية دون رد.

وكان الشوط الأول من مباراة الاتحاد والعهد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مباراة أُقيمت على إستاد مدينة كميل شمعون الرياضية في مدينة بيروت اللبنانية.

وبدأ لقاء الاتحاد والعهد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

يذكر أن لقاء الاتحاد والتعاون تم تأجيله في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب لقاء الاتحاد والعهد اليوم في البطولة العربية.