الاتحاد يواجه جدة وديًا اليوم

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره جدة وديًا، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهاته الرسمية المقبلة.

وأعلن حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قبل ودية العميد ضد جدة على قناة النادي الرسمية في اليوتيوب، بناء على رغبة الجماهير في متابعة اللقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على ذوب آهن أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، قبل أن يفوز عليه بنتيجة 4/3 في لقاء الإياب.

ويستعد الاتحاد لمواجهة فريق الرائد، يوم 23 من أغسطس الجاري، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم 27 من الشهر ذاته.