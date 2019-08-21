الاتفاق يمنح خالد العطوي تجربته الأولى

المواطن - محمد سمعه

تولى المدرب الوطني خالد العطوي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بعد رحيله عن تدريب المنتخب السعودي للشباب، عقب الخروج من كأس العالم تحت 20 عامًا والتي أُقيمت صيف عام 2019 في بولندا.

ويُذكر أن الاتفاق هو أول فريق يُدربه خالد العطوي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم يسبق له تدريب أي فريق في الدوري الممتاز وسبق له تدريب فرق في درجات مختلفة بالكرة السعودية.

وكان المدرب خالد العطوي وقّع على عقود تدريبه لنادي الاتفاق في شهر يونيو الماضي.

جدير بالذكر أن خالد العطوي قاد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في شهر نوفمبر الماضي للتتويج بلقب كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

وكشف المدرب خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب السعودي، تحت 20 عامًا سابقًا في الفترة الأخيرة عن كواليس ما تحدث به للاعبي الأخضر الشاب بعد توديع بطولة كأس العالم للشباب.

وتحدّث خالد العطوي بعد خسارة المنتخب السعودي من منتخب بنما قائلًا: أشكر لاعبي المنتخب على ما قدموه طوال البطولة، اجتهدوا وقدموا الكثير، أخبرت اللاعبين أنهم سيكونون نجوم الأعوام المقبلة.

وأضاف العطوي: أطالب الجماهير السعودية بالوقوف بجانب نجوم المنتخب، مثلما حققوا كأس آسيا 2018، اللاعبون في حاجة شديدة الآن إلى مؤازرتهم.