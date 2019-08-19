التحالف: ميليشيا الحوثي تواصل تهديد أمن الطاقة العالمي
ثمن قبول الشرعية والانتقالي الدعوة للحوار

التحالف: ميليشيا الحوثي تواصل تهديد أمن الطاقة العالمي

2019/08/19
الساعة 4:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكّد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل تهديد أمن الطاقة العالمي.

وتابع أن صعدة وعمران هي مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التابعة للحوثيين مشيراً إلى تهديد الحوثي للملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب.

ولفت التحالف إلى أن ميليشيا الحوثي وداعش شنوا عمليات بالتزامن مع أحداث عدن الأخيرة.

وفند التحالف مزاعم الحوثيين حول استهداف أهداف في المملكة بهدف رفع الروح المعنوية المنهارة للمقاتلين في صفوفه.

وثمّن التحالف قبول المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية دعوة الحوار في المملكة مشيداً بدور السعودية والإمارات في التهدئة في عدن.



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