التحكيم أمام نيران الانتقادات

المواطن - محمد سمعه

تعرض الأداء التحكيمي لحكام مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020 لانتقادات عديدة.

تحليل النقاد

حلل النقاد الرياضيون، الأداء التحكيمي في الجولة الأولى حيث قال الناقد الرياضي محمد الغامدي: هناك أخطاء في الجولة الأولى من قبل بعض الحكام، ولكن كان في بعض المباريات الحكام كانوا جيدين.

وفي السياق ذاته قال الناقد الرياضي: عبدالله المالكي: خلال 4 مباريات والتي أُجريت حتى الآن، حصلت أخطاء كارثية في التحكيم.

أما الناقد الرياضي عايد الرشيدي فقال: على الأندية المتضررة رفع احتجاج على الحكام

بينما قال الناقد الرياضي بندر الرزيحان: في الجولة الأولى حدثت أخطاء تحكيمية كبيرة.

وبسبب الأخطاء التحكيمية، فقد تقدم مجلس إدارة نادي الحزم، الأحد الماضي، بشكوى إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد حكم مباراة التعاون.

وأوضح نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشكوى تضمنت المطالبة بتصحيح قرارات الحكم البرتغالي لويس جودينهو، وذلك وفقًا للائحة لجنة الانضباط.

وأكد مجلس إدارة نادي الحزم في بيانه، أنه دائمًا ما يواصل مساعيه بكافة السبل من أجل حفظ حقوق النادي ومكتسباته.

ولعب الحزم ضد التعاون، يوم الجمعة الماضي، على ملعب الملك عبدالله في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كذلك لم يحصل النصر على ركلة جزاء في الشوط الثاني من مباراة ضمك في الجولة الأولى، بعدما تغاضى عنها الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر.