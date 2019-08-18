التعاون يُعزز صفوفه بضم فهد الرشيدي

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي التعاون أمس السبت مع اللاعب فهد الرشيدي لاعب خط وسط نادي الهلال لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر تويتر، أن سكري القصيم تعاقد مع فهد الرشيدي صاحب الـ22 عاماً حتى صيف عام 2023.

ويسعى نادي التعاون للتعاقد مع أقوى الصفقات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل المنافسة على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2019-2020.

وفاز نادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، على حساب نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف.

سيواجه فريقُ التعاون نادي الاتحاد في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020، يوم 31 أغسطس الجاري.

ويُذكر أن نادي الاتحاد يستعد أيضًا لمواجهة فريق العهد اللبناني، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وستكون مباراة الذهاب بين الاتحاد والعهد اللبناني يوم 20 أغسطس الجاري في دور الـ32، أما مباراة العودة فستكون في لبنان يوم 31 أغسطس وهو نفس موعد مباراة الاتحاد والتعاون دوريًا.

وبناءً على موعد مباراة الاتحاد في الإياب ضد العهد، فستتجه رابطة دوري المحترفين لتأجيل مباراة الاتحاد والتعاون في وقت آخر.