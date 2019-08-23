الدوري السعودي يجذب نجوم تونس

المواطن - محمد سمعه

تعاقدت العديد من الأندية السعودية مع بعضٍ من لاعبي المنتخب التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وافق الكثيرون من لاعبي تونس على الانضمام للدوري السعودي والاستمتاع بقوة المنافسة فيه.

وتعاقد نادي الاتفاق مع التونسي نعيم السليتي من نادي ديجون الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم، كما يملك الاتفاق في صفوفه التونسيان أسامة الحدادي وفخر الدين بن يوسف.

ويذكر أن العدالة أيضًا نجح في ضم الحارس التونسي المخضرم أيمن المثلوثي من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي، وانضم مواطنه سعد بقير لاعب الترجي الرياضي التونسي السابق لصفوف نادي أبها.

كما تعاقد أبها كذلك مع اللاعب كريم العواضي، والذي انضم للنادي بعد رحيله عن نادي النجم الساحلي.

ويلعب حاليًّا اللاعب لسعد الجزيري لاعب الإسماعيلي المصري السابق في صفوف نادي النهضة، أما هشام السيفي فانضم لفريق أحد.

ويذكر أن فرجاني ساسي، لاعب منتخب تونس ونادي الزمالك المصري، سبق له اللعب في الدوري السعودي مع نادي النصر، كما تواجد المهاجم التونسي أمين الشرميطي، لاعب النجم الساحلي السابق، كلاعب في صفوف نادي الفيحاء بالموسم الماضي.