الديباجي لـ”المواطن”: تحديث الأنظمة والقوانين للنهوض بالوطن والمواطن

المواطن - علي شيبان

أكد الكاتب والباحث والمحلل السياسي فهد ديباجي أن المملكة العربية السعودية تستمر في عملية تحديث الأنظمة والتشريعات والقوانين والتي من شأنها أن تخدم الوطن والمواطنين ومصالح الدولة العليا بقيادة سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

وفي حديث خاص لـ”المواطن” قال ديباجي: “من الجميل والطبيعي أن نجد أن هذه الجهات الحكومية تتسابق في تحديث أنظمتها وتشريعاتها بما يتواكب مع رؤية 2030 ومع المعايير الدولية ذات الصلة ويتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وبيَّن “الديباجي” أن هذه المراجعة للأنظمة تسعى للنهوض بالوطن والمواطن في عدة مجالات وتمكين أكثر للمواطنين من ممارسة حياتهم على أكمل وجه ولتكون متوافقة مع التطوير الاجتماعي والمسار التنموي بشتى المجالات.

واختتم “الديباجي” حديثه قائلاً: “لا شك أن هذه الإصلاحات الجديدة ستؤثر إيجاباً على الواقع المجتمعي بكل أشكاله وتحدّ من بعض التجاوزات الفردية التي كانت تحصل سابقاً وهو ما يؤكد أن المملكة ماضية قدماً نحو التمكين في كل المجالات، مما يعطي صورة بهية وواضحة للمملكة بين دول العالم وكبقية دول العالم بعيداً عن الخصوصية المتفردة”.