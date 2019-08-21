الزكاة والدخل تعلن موعد التقديم في برنامج بناء الكفاءات

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن موعد التقديم في برنامج “بناء الكفاءات” في نسخته الثانية من البرنامج، والذي يستهدف حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية، حيث يبدأ استقبال طلبات الراغبين بالانضمام إلى البرنامج ابتداء من اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019م، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

ويهدف برنامج بناء الكفاءات إلى استثمار الكوادر الوطنية وتدريبهم في بيئة عملية تمكّنهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة والمنافسة في سوق العمل، إيماناً من الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن الجيل القادم هم قادة النجاح في المستقبل، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في خلق فرص للتدريب والتأهيل لخريجي الجامعات.

وسيستمر استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرنامج حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2019م، في حين سيتم إعلان النتائج يوم الأحد 27 أكتوبر 2019م.

وكشفت الهيئة عن المسارات التدريبية والتخصصات المطلوبة لدخول البرنامج، وهي: القانون، المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، بالإضافة إلى الإحصاء.

يذكر أن البرنامج يقدم مجموعة من المزايا للمقبولين، من أبرزها: تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته، مكافأة مالية شهرية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، رصيد إجازة سنوية، وحضور دورات داخل الهيئة أو خارجها وفق السياسات المعتمدة, وبإمكان الراغبين بالتقديم على برنامج “بناء الكفاءات” زيارة الرابط التالي: (هنا) .