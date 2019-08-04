السعودية تخسر أمام الكويت بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة السعودية ضد الكويت، التي أُقيمت على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل العراقية، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا 2019، بهزيمة الأخضر بهدفين مقابل هدف.

السعودية ضد الكويت:

وبدأت مباراة السعودية ضد الكويت بشكل سريع، ونجح النجم ربيع سفياني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12، قبل أن يُسجل حسين الموسوي التعادل في الدقيقة 25 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل لاعبو الأخضر الضغط بحثًا عن تعديل النتيجة، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد الكويت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر ضغط المنتخبين لتسجيل هدف جديد في مباراة السعودية ضد الكويت، ونجح النجم فيصل عجب في إحراز هدف التقدم للأزرق في الدقيقة 67.

وضغط لاعبو الأخضر أملًا في تسجيل هدف التعادل، وسط محاولات من الأزرق، لتنتهي مباراة السعودية ضد الكويت بهزيمة الأخضر بنتيجة 2/1.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات الكويت، البحرين والأردن.