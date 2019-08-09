السعودية والأردن يبحثان عن الفوز الأول

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية والأردن في ختام مشاركتهما ببطولة غرب آسيا 2019 المقامة في مدينة أربيل العراقية.

وتُعتبر مباراة السعودية والأردن التي ستُقام، مساء يوم غد السبت، هي الأولى بين المنتخبين في بطولة غرب آسيا، حيث إن الأخضر بدأ المشاركة من نسخة 2013، فيما يلعب النشامى منذ انطلاق المسابقة عام 2000.

وعلى الرغم من تأكّد خروج السعودية والأردن مبكرًا من بطولة غرب آسيا 2019، إلا أنهما يسعيان لتحقيق فوزهما الأول في النسخة الحالية، خاصة أن مواجهات المنتخبين دائمًا ما تتسم بالندية والإثارة.

وقبل مباراة السعودية والأردن غدًا، يمتلك كل منهما نقطة واحدة في المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا 2019، فيما يتقاسم منتخبا الكويت والبحرين صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما.