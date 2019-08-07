السعودية والبحرين يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة السعودية والبحرين، المقامة على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل العراقية، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وبدأ الأخضر مباراة السعودية والبحرين بتشكيل مكون من؛ مصطفى ملائكة، وسام سويد، متعب المفرج، سامي الخيبري، فواز اليامي، حاتم بلال، محمد الفهيد، عبدالكريم القحطاني، علي النمر، ربيع سفياني وهارون كمارا.

وضغط لاعبو الأخضر أملًا في إحراز هدف مبكر، إلا أن محاولاتهم لم تنجح في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية والبحرين في بطولة غرب آسيا 2019 بالتعادل بدون أهداف.

وكان الأخضر قد بدأ مشواره في بطولة غرب آسيا 2019، بالخسارة أمام الكويت بهدفين مقابل هدف، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة السعودية والبحرين اليوم، وتعويض الهزيمة السابقة.