السفارة لدى جاكرتا تُعيد التذكير بالوصايا الـ7

المواطن - الرياض

أعادت سفارة المملكة لدى جاكرتا التذكير بـ7 وصايا بشأن الزواج ومواعيد المغادرة وحجوزات الفنادق وأيضاً تقديم التبرعات أو الهبات المالية.

ونصحت السفارة كل مواطن حصل على إذن رسمي بالزواج بمراجعة السفارة وأخذ الاستشارة اللازمة قبل الإقدام على الزواج لتفادي دفع تكاليف مالية عالية أو التوقيع على مستندات قد تُدينه فيما بعد؛ ما قد يتسبب له في ملاحقات قانونية، كما أوصت بعدم دفع أي مبالغ مالية لموظفي الجهات الرسمية في المطارات أو مزودي الخدمات اللوجستية داخل وخارج المطار.

وأوصت السفارة أيضاً جميع المواطنين بعدم تقديم أي تبرعات وهبات مالية لأي جهة أو جمعية أو منظمة في جمهورية إندونيسيا وعند الرغبة في ذلك يرجى مراجعة السفارة ليتم بحث ذلك بالطرق السليمة والقانونية وعبر القنوات الرسمية، محذرةً من أن ترويج وتعاطي المخدرات في إندونيسيا يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الداخلي الإندونيسي بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات للمتعاطي، والإعدام للمروج، وغرامة مالية تصل إلى 850 ألف دولار.

ودعت السفارة للمواطنين للتقيد التام بمواعيد مغادرة رحلاتهم من مطارات إندونيسيا عامة ومطار جاكرتا خاصة والالتزام بمدة التأشيرة الممنوحة لهم مسبقاً ومدتها 30 يوماً حيث توجد غرامة مالية قدرها مليون روبية إندونيسية عن كل يوم تأخير بعد المدة الممنوحة مسبقاً للزائر، متابعةً: نرجو من جميع المواطنين إنهاء إجراءات حجوزات الفنادق لكامل المدة عبر المكاتب المعتمدة في المملكة وتفادي التعامل مع الأشخاص مباشرة أو المواقع الوهمية وذلك لأمن وسلامة المواطن من عمليات النصب والاحتيال.

وأخيراً أوصت السفارة جميع المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة وأخذ الحيطة والحذر خلال مدة بقائهم في جمهورية إندونيسيا.