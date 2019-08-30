الشباب والفيصلي يرتضيان بالتعادل في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الشباب والفيصلي- منذ قليل- بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020.

وبدأ الفريقان، المباراة بضغط هجومي كبير؛ حيث حاول كل منهما إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من المباراة، أهدر اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا ركلة جزاء للشباب في الدقيقة الرابعة والسبعين من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانين، تعرض اللاعب أحمد أشرف لاعب الفيصلي للطرد من قبل حكم اللقاء.

وكانت مباراة الشباب والفيصلي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتُقام حاليًّا مباراتا النصر ضد الفتح، والوحدة ضد أبها في الجولة الثانية.