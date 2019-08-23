الشرعية بدعم التحالف تحرر آخر نقطة بجبال البياض في صنعاء

المواطن - الرياض

أكد الجيش اليمني، اليوم الجمعة، أنه تمكن بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان مقتضب: إنه تم أيضًا تحرير جبل الغنيمي في ذات الجبهة، بحسب “العربية”.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه منطقة الكحل، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وتخوض قوات الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية، معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.