العراق يهزم فلسطين في بطولة غرب آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تغلب المنتخب العراقي على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف، اليوم، ضمن بطولة غرب آسيا لكرة القدم في المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها في كربلاء.

ويعد الفوز الثاني على التوالي لمنتخب العراق بعد الأول على لبنان 1-0 في افتتاح البطولة، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند 3 نقاط بفوزه الافتتاحي على اليمن 1-0.

ويستضيف العراق للفترة من 30 يوليو إلى 14 أغسطس الجاري بطولة غرب آسيا، بمشاركة تسعة منتخبات وزعت على مجموعتين تخوض مبارياتها في مدينتي كربلاء وأربيل.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا إلى جانب العراق ولبنان، منتخبات فلسطين واليمن وسوريا، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والأردن والكويت والبحرين وتخوض مبارياتها في مدينة أربيل شمالي البلاد.

وقبل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة غرب آسيا، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، عن تعاقده مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، لتدريب الأخضر السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس أمم آسيا 2023.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيخوض أول مباراة له في بطولة غرب آسيا 2019، ضد المنتخب الكويتي في الرابع من أغسطس الجاري.

وغادرت بعثة المنتخب السعودي، المملكة اليوم متجهة إلى مدينة أربيل العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019.

واجه الأخضر بعض المشكلات أثناء تحضيره لـ بطولة غرب آسيا، حيث لم ينضم نجوم الأهلي والهلال والنصر والتعاون إلى معسكر الأخضر؛ بسبب تواجدهم مع أنديتهم في المعسكرات الخارجية استعدادًا للموسم الجديد.

ويأمل الأخضر في أن يُنافس بقوة على الفوز بـ بطولة غرب آسيا خلال العام الجاري.