الفالح يناقش أوضاع سوق النفط مع نظيره الأمريكي بحضور ريما بنت بندر

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة، خالد الفالح، أنه التقى اليوم الثلاثاء في واشنطن بنظيره الأمريكي ريك بيري، بمشاركة سفيرة المملكة لدى أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر.

وأوضح الفالح أن اللقاء تناول تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية.

وتابع أنه استمرارًا للتنسيق الدائم بين الجانبين، تم مناقشة أوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على استقرارها، لاسيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم، موضحًا أنه أكد في هذا السياق التزام أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية.

كما تناول اللقاء، بحسب الفالح، قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي. وأكدنا عزمنا على العمل سويًّا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي.