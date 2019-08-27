الفرق بين اختبار القدرة المعرفية وكفايات المعلمين

المواطن - سعد البحيري

في إطار حرص المملكة على تأهيل المواطنين الراغبين في العمل يتم عقد اختبارات بعد التخرج كوسيلة للمفاضلة عند شغل الوظائف.

ومن بين هذه الاختبارات يأتي اختبار القدرة المعرفية واختبار كفايات المعلمين حيث يعتبر الأول معياراً للمفاضلة عند التقدم إلى الوظائف العامة في حين يتم الاعتماد على الاختبار الثاني للمفاضلة بين المتقدمين للوظائف التعليمية.

الغرض من اختبار القدرة المعرفية

بيّنت نتائج الدراسات العلمية على مدى فترة طويلة من الزمن قدرة هذا النوع من الاختبارات على التنبؤ بمدى نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة، حيث يقيس الاختبار عمليات معرفية وقدرات ذات طبيعة عمومية، لذلك سوف يستخدم هذا الاختبار مع غيره من المعايير والأدوات التي تستخدمها وزارة الخدمة المدنية لإجراء المفاضلات الوظيفية على وظائف السلم في نظام الخدمة المدنية في المملكة “عدا الوظائف الصحية والتعليمية”.

كفايات المعلمين

يُعد اجتياز اختبار كفايات المعلمين أحد المتطلبات الهامة للحصول على رخصة معلم ممارس طبقاً للائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

هدف اختبار كفايات المعلمين

ويقيس اختبار كفايات المعلمين مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.

أقسام اختبار كفايات المعلمين

ينقسم اختبار كفايات المعلمين إلى قسمين، اختبار عام واختبار تخصص، وكل واحد منهما يتكون من (75) سؤالاً، عدا تخصصي الرياضيات والفيزياء فيتكون كل منهما من (60) سؤالاً.