الفيصلي يعاود تدريباته في سلوفينيا

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تدريباته الجماعية، صباح اليوم الجمعة، بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب ودية فرزدين الكرواتي.

وكان المدير الفني بريكليس شاموسكا قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي راحة بالأمس، بعد الفوز على فرزدين الكرواتي بثلاثة أهداف دون رد، خلال المعسكر الإعدادي في سلوفينيا.

وقسم شاموسكا لاعبي الفيصلي إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي خاضت مباراة فرزدين الكرواتي بشكل أساسي تمارين استرجاعية في الصالة الرياضية والمسبح.

واشتملت تدريبات المجموعة الثانية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي على تمارين بدنية وتكتيكية على أرضية الملعب.

ويسعى شاموسكا لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بدنيًا وفنيًا بشكل مميز خلال معسكر سلوفينيا، قبل انطلاق الدوري السعودي للمحترفين.