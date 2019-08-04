الفيصل: المملكة لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع

المواطن - مكة المكرمة

أكد أمير مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل أن المملكة لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع.

وأضاف الفيصل خلال مؤتمر صحفي له اليوم أن المملكة لا تشارك في البذاءات والمهاترات التي يُطلقها المعادون للبلاد.

وتابع أن هذه البلاد المباركة تفتح أبوابها دائمًا لاستقبال الحجاج من أي مكان بدون تمييز.

وعلى صعيد الجهود الأمنية لملاحقة المخالفين قال الفيصل إنه تمّ القبض على 15 شخصًا كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة، كما تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج.

ولفت إلى وصول أكثر من 1.6 مليون حاج إلى المملكة حتى الآن، فيما يعمل 350 ألف شخص في خدمة الحجيج من كافة القطاعات.

وقدّم الفيصل الشكر لكافة المشاركين في أعمال الحج بقوله: فخور بالمجموعة التي أعمل معها في مكة المكرمة.