القنصلية في هونج كونج لـ المواطنين: احذروا الاقتراب من هذه المناطق

المواطن - الرياض

أهابت القنصلية العامة للمملكة في هونج كونج، اليوم السبت، بجميع المواطنين عدم الاقتراب من المناطق التي قد تشهد مظاهرات احتجاجية.

وقالت القنصلية في تغريدة حسابها في موقع “تويتر”: “ننصح المواطنين بعدم التوجه لمناطق (Hung Hom، To Kwa Wan)، بسبب إعلان المحتجين تنظيم مظاهرات فيها اليوم السبت”.

يذكر أن آلاف المعلمين والمؤيدين للحركة الاحتجاجية في هونج كونج تحدوا العواصف الرعدية اليوم السبت (17 أغسطس) وخرجوا في مسيرات مناوئة للحكومة رغم المخاوف من لجوء الشرطة لخطط أشد صرامة لإثناء الناشطين عن التظاهر.

ويقول المتظاهرون إنهم يناضلون لحماية ترتيب “بلد واحد ونظامان” الذي منح هونج كونج درجة عالية من الحكم الذاتي منذ استعادة الصين لها من بريطانيا في عام 1997.

وسمحت الشرطة بخروج مسيرة المعلمين وبعد احتشادهم بصورة سلمية في منطقة الأعمال (سنترال)، توجه المحتجون صوب مقر إقامة الرئيسة التنفيذية كاري لام.

وهتف المحتجون “شرطة هونج كونج تعرف القانون.. وتخرق القانون”.